Из Windows 10 без предупреждения удалили важную функцию

Из новой версии Windows 10 с номером сборки 19041.423 разработчики незаметно убрали возможность обновления драйверов устройств через интернет через "Диспетчер устройств", сообщает Windows Latest.

У тех, кто установил этот апдейт для Window 10, возможность обновить драйверы лишь в том случае, если на компьютер уже был установлен пакет драйверов, который хранится на жестком диске. Отмечается, что Windows 10 Build 19041.423 блокирует подключение диспетчера устройств к серверам Microsoft.

Возможность автоматического обновления драйверов через серверы Microsoft реализована в приложении "Настройки". Windows Latest отмечает, что, удаляя привычные многим функции, корпорация избавляется от "устаревших" инструментов Windows, оптимизируя платформу.