Израильская ювелирная фирма создаст самую дорогую медицинскую маску в мире, по стоимости соперничающую с самыми роскошными автомобилями, - за нее покупатель выложит полтора миллиона долларов. Заказал изделие некий бизнесмен китайского происхождения из США, передает агентство Associated Press. У покупателя было два пожелания: чтобы маска была готова к концу года и чтобы она была самой дорогой в мире. "Последнее условие было выполнить проще всего", - рассказал Леви. В качестве основного материала будет использовано 18-каратное белое золото, а украсят маску 3 600 белых и черных бриллиантов. Кроме того, по просьбе заказчика ее оснастят новейшими фильтрами N99 для защиты от инфекции. Весить все это будет 270 грамм, почти в сто раз больше, чем обычная маска.

Ломбарды доверят оценку ювелирных изделий роботам Однако китайский бизнесмен-инкогнито - далеко не первый, кому пришло в голову сделать из средств медзащиты объект роскоши. Так, например, один индийский предприниматель Шанкар Курхаде купил за четыре тысячи долларов 60-граммовую маску из золота. По его словам, в ней есть мелкие "поры", чтобы легче было дышать, да и сама она не очень толстая. Курхаде признался, что решил приобрести подобное изделие после того, как узнал из новостей о другом мужчине, который купил себе маску из серебра. Пандемия явно подбросила пару новых идей индийским ювелирным магазинам. В одном таком бутике, как пишет газета South China Morning Post, цены на маски достигают пяти с лишним тысяч долларов. Дизайнеры Louis Vuitton выпустили маску за 1800 долларов, по форме похожую на ту, что носил персонаж фильма "Звездные войны" Дарт Вейдер. При этом маску позиционируют скорее как украшающее дополнение к медицинской, поскольку из-за широких дырок она сама по себе не дает достаточной защиты.