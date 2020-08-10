Однако китайский бизнесмен-инкогнито - далеко не первый, кому пришло в голову сделать из средств медзащиты объект роскоши. Так, например, один индийский предприниматель Шанкар Курхаде купил за четыре тысячи долларов 60-граммовую маску из золота. По его словам, в ней есть мелкие "поры", чтобы легче было дышать, да и сама она не очень толстая. Курхаде признался, что решил приобрести подобное изделие после того, как узнал из новостей о другом мужчине, который купил себе маску из серебра. Пандемия явно подбросила пару новых идей индийским ювелирным магазинам. В одном таком бутике, как пишет газета South China Morning Post, цены на маски достигают пяти с лишним тысяч долларов. Дизайнеры Louis Vuitton выпустили маску за 1800 долларов, по форме похожую на ту, что носил персонаж фильма "Звездные войны" Дарт Вейдер. При этом маску позиционируют скорее как украшающее дополнение к медицинской, поскольку из-за широких дырок она сама по себе не дает достаточной защиты.