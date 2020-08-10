К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети

С 2012 года Роскомнадзор удалил 1,5 миллиона противоправных материалов из Сети. В перспективе поиск запрещенной информации будет более эффективным. Роскомнадзор намерен использовать нейросети для увеличения его точности. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Липов на встрече с главой государства.

Приоритетом будет "развитие информационной системы по мониторингу сети интернет", - сказал он Владимиру Путину. По словам Липова, Роскомнадзор хочет сократить объем ручного труда, увеличить точность, скорость и, естественно, охват.

- Для этого мы будем использовать те же цифровые технологии новые, постараемся применить нейросети, - сказал он. - И надеемся, что повысим точность поиска информации противоправной до 85%.

В настоящее время поиском противоправной информации занимаются около 800 сотрудников ведомства во всех регионах. Постоянно проверяются 9,5 тысячи традиционных СМИ, примерно 500 теле- и радиоканалов, а также самые популярные социальные сети граждан. Убрали 1,5 миллиона противоправных материалов с 2012 года. Только в 2019 году удалили 531 тысячу таких материалов, опубликованных в интернете, из них 208 тысяч - это материалы экстремистских и террористических организаций. Также речь о пропаганде суицида, детской порнографии и рекламе наркотиков.