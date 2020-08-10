Как сдали ЕГЭ выпускники элитных школ при вузах

Более 80 школьников специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) при ведущих вузах сдали ЕГЭ на 100 баллов. Среди них много тех, кто получил максимальный балл сразу по нескольким предметам. Чем СУНЦ отличаются от обычных школ, кто может в них поступить, можно ли учиться в них бесплатно, - на эти и другие вопросы решила ответить "РГ".

Для тех, кто не в курсе: СУНЦ - это школы-интернаты, созданные на базе МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского национального исследовательского государственного университета. С сентября 2019 года обучение в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. Минобрнауки России выделило финансирование в рамках постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебно-научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России". В 2020 году поддержку получит специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО) на базе ЮФУ. В 2021-2024 годах добавится еще три СУНЦ.

Специализированный учебно-научный центр НГУ

Девятнадцать выпускников СУНЦ НГУ сдали ЕГЭ на 100 баллов. Один из них, Никита Панов, набрал максимальный балл сразу по математике, физике и информатике и 98 баллов по русскому языку. Больше всего "стобалльников" по химии - восемь набрали максимальный балл. Еще шесть школьников получили 100 баллов по математике, четыре - по физике, три - по русскому языку, один - по информатике.

"У нас есть хорошая химическая лаборатория, есть практические занятия. И знания, которые дети там получают, они потом используют в том числе и на экзамене", - говорит руководитель кафедры химии СУНЦ НГУ Светлана Барам.

А еще в этом году в СУНЦ НГУ подготовил 103 и 43 призеров российских международных олимпиад и научных конкурсов для школьников. "Задачи, которые дети решают на обычных семинарских занятиях, близки к олимпиадным. К преподаванию в школе привлекаем научных работников. Это позволяет учащимся получать углубленные знания по предмету, как говорится, из первых рук. Самое главное, кроме знаний детям дается такой мощный инструмент, как умение рассуждать, думать, делать выводы. Все это, безусловно, влияет на результаты наших учеников на олимпиадах и на ЕГЭ", - отметила заместитель директора по учебной работе Татьяна Тихонова.

Специализированный учебно-научный центр УрФУ

В Уральском федеральном университете по 100 баллов получили 17 выпускников. Максимальный балл сразу по двум предметам набрали Анна Ахматова (по математике и информатике) и Татьяна Романова (по математике и физике).

"Я не готовилась к ЕГЭ целенаправленно, ведь последние три года участвую в турнире юных физиков. Это состязание для школьников, которое помогает связать теорию с решением конкретных исследовательских задач", - рассказала выпускница СУНЦ УрФУ Ника Грибова.

Семеро одиннадцатиклассников в 2020 году стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а Лука Кормильцев признан победителем олимпиады по биологии.

Школа-интернат имени Колмогорова МГУ

В СУНЦ МГУ, школе-интернате имени Колмогорова, сто баллов по ЕГЭ набрали 39 школьников. Семь человек получили максимальные баллы по русскому языку, 15 - по математике. Всего эти два экзамена сдавали 166 выпускников, из них более семидесяти набрали свыше 90 баллов. Пять человек на 100 баллов сдали ЕГЭ по физике, шесть - по информатике и химии.

Система обучения в СУНЦ близка к университетской. Занятия проходят в форме лекций, семинаров, спецкурсов и лабораторно-практических работ, которые проводят профессора и преподаватели естественных и гуманитарных факультетов МГУ. Все учебно-воспитательные программы авторские. Сюда приезжают учиться ребята из 60 регионов России.

Сегодня СУНЦ МГУ - лидер среди российских школ по количеству участников научных конференций и победителей олимпиад по математике, информатике, физике, астрономии, химии и биологии, лауреатов различных конкурсов. В нынешнем году призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 46 выпускников, некоторые из них - более чем по одному предмету.

Академическая гимназия имени Фаддеева СПбГУ

Единый государственный экзамен в СУНЦ СПбГУ сдавали 117 человек. Из них шесть получили 100 баллов, двое из них - сразу по двум предметам. Всего более 90 баллов набрали 53% выпускников.

Всего в гимназии учатся 360 школьников из разных регионов России, в том числе Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Занимаются со школьниками профессора, доценты, преподаватели СПбГУ. Часть учебных занятий у учащихся проходят в лабораториях ресурсных центров университета.

Кроме обычных уроков, для школьников организованы спецкурсы и факультативы, материал которых спланирован так, чтобы ребята могли успешно сдать экзамены.

В конце каждого года лучших выпускников награждают почетным знаком СПб "За особые успехи в обучении". В этом году его получили 25 школьников - это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и отличники.

Одним из самых ярких выпускников 2020 года стал Виктор Носов - медалист сразу двух международных соревнований по химии для школьников. Он выиграл золото на Международной Менделеевской олимпиаде и серебро на Международной химической олимпиаде (IChO 2020 - International Chemistry Olympiads). Носов окончил гимназию по программе общего образования "Химия" и подал документы для поступления на программу бакалавриата "Химия" в СПбГУ.

Как поступить?

Как правило, принимать заявки от школьников на следующий учебный год в СУНЦ начинают еще зимой. В феврале-июне они проводят свои экзамены. Проходят летние школы… Зачисление, как правило, идет в июле на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Победителей Всероссийской олимпиады школьников часто берут без конкурса. Так что ребята, которые хотят попасть в эти школы на 2021/22 учебный год, должны внимательно следить за сайтами СУНЦ. Там публикуется самая свежая актуальная информация.