КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую

Комитет госбезопасности Беларуси предотвратил попытку покушения на кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, Тихановская могла стать "сакральной жертвой". Сообщения о необходимости такой жертвы были перехвачены подразделением МВД по борьбе с экстремизмом. А затем из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской.

"Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил Вакульчик.

По его словам, отправитель тех тревожных сообщений уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

Ранее о том, что силовики охраняли в ночь на понедельник представителей объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщил сам глава государства Александр Лукашенко. По его словам, о защите попросили сами представители штаба его основного соперника на выборах.