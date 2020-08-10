Кокорин объяснил, почему не сыграл за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин должен был дебютировать в составе красно-белых в матче против "Сочи" (2:2), но смотрел за игрой с трибуны.

- У меня был спазм мышцы два дня назад. Надеюсь, к следующему матчу буду готов, - сказал Кокорин. - Не ожидал такого результата. "Сочи" хорошо сыграл. Я сам очень хотел сыграть, тем более всех хорошо знаю в "Сочи". Мне было бы проще, но так получилось.

Говоря о судействе, Кокорин признался:

- Я такого не видел. Готов ли к такому судейству? Справимся! Первый пенальти имел место быть. Второй мне непонятен.