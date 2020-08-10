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Рубрика: Спорт

Кокорин объяснил, почему не сыграл за "Спартак"

Текст: Артем Локалов

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин должен был дебютировать в составе красно-белых в матче против "Сочи" (2:2), но смотрел за игрой с трибуны.

Фото: Артем Локалов
Кокорин смотрел матч "Спартака" с трибуны вместе с женой

- У меня был спазм мышцы два дня назад. Надеюсь, к следующему матчу буду готов, - сказал Кокорин. - Не ожидал такого результата. "Сочи" хорошо сыграл. Я сам очень хотел сыграть, тем более всех хорошо знаю в "Сочи". Мне было бы проще, но так получилось.

Говоря о судействе, Кокорин признался:

- Я такого не видел. Готов ли к такому судейству? Справимся! Первый пенальти имел место быть. Второй мне непонятен.

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