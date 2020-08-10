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10.08.2020 23:15
Рубрика: В мире

Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 20 миллионов

Текст: Максим Макарычев
В понедельник, 10 августа, количество случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, причем на США, Бразилию и Индию приходится более половины всех зарегистрированных случаев заражения, сообщает Reuters.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Статистика агентства, основанная на правительственных отчетах, показывает, что темпы заболеваемости COVID-19 во многих странах мира заметно ускоряются. После того, как в начале января в китайском городе Ухань был зарегистрирован первый случай заражения, потребовалось почти шесть месяцев, чтобы достичь отметки в 10 миллионов случаев заболевания. Чтобы это число удвоилось до 20 миллионов, потребовалось всего 43 дня. По данным агентства, пандемия ускоряется быстрее всего в Латинской Америке, на которую приходится почти 28% случаев заболевания в мире и более 30% смертей. В США зарегистрировано около 5 миллионов случаев, в Бразилии - 3 миллиона, а в Индии - 2 миллиона.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Между тем, число погибших от COVID-19, составившее более 728 тысяч человек, превысило верхний предел ежегодных смертей от гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, ОРВИ ежегодно заражается как минимум в четыре раза больше людей, чем заболевает тяжелым гриппом. Однако число смертей от COVID-19 на протяжении восьми месяцев уже превысило ежегодное фиксируемое количество летальных исходов от респираторных заболеваний.

Поскольку первая волна вируса еще не достигла пика в одних странах и, напротив, заставляет экспертов говорить о всплеске случаев заболевания в других странах, правительства по-прежнему расходятся в своей реакции на пандемию. Власти ряда государств возобновляют строгие ограничительные меры, в то время как другие продолжают ослаблять режим изоляции.

Так, в Соединенных Штатах дети начали возвращаться в свои классы на прошлой неделе, даже несмотря на то, что в Америке продолжают вестись острые дискуссии относительно необходимости соблюдения безопасности в учебных заведениях. Тем временем в Париже с понедельника стало обязательным ношение масок в более ста общественных местах. А британские власти добавили Испанию и Бельгию в список стран, при возвращении из которых путешественники должны помещаться на карантин дома на 14 дней из-за новых всплесков пандемии. Австралия ввела строгую изоляцию и ночной комендантский час в городе Мельбурн, стремясь подавить вспышку заболевания в столице штата Виктория.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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В соседней Новой Зеландии, где жизнь, напротив, в основном нормализовалась, в выходные отмечено 100 дней без новых случаев внутренней передачи инфекции. По оценке специалистов в области здравоохранения, эти подходы будут кардинально отличаться друг от друга до тех пор, пока не будет доступна вакцина от коронавируса.

Между тем

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас по всему миру разрабатываются и тестируются более 150 вакцин, 25 из которых проходят клинические испытания на людях.

Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества
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