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10.08.2020 23:15
Рубрика: В мире

Концерн Toshiba прекратил производство ноутбуков, начатое 35 лет назад

Текст: Максим Макарычев

Японский технологический гигант Toshiba продал свою последнюю долю в производителе персональных компьютеров Dynabook. Это означает, что компания больше не занимается производством персональных компьютеров (ПК) или ноутбуков, которое было начато 35 лет назад.

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В заявлении Toshiba говорится, что компания Sharp купила 80% подразделения Toshiba по производству персональных компьютеров в 2018 году за 36 миллионов долларов, а теперь приобрела оставшиеся акции. Как сообщает ВВС, первый ноутбук Toshiba, T1100, был выпущен в 1985 году. Он весил 4 килограмма и работал с 3,5-дюймовыми (8,8 сантиметра) гибкими дисками. Согласно веб-сайту Toshiba Science Museum, сначала он был запущен только в Европе с годовым объемом продаж в 10 тысяч единиц по цене в несколько тысяч долларов.

В 2011 году Toshiba продала более 17 миллионов компьютеров, но к 2017 году эта цифра упала до 1,9 миллиона, как сообщило Reuters. В 2016 году компания прекратила выпуск потребительских ноутбуков для европейского рынка, сосредоточившись только на аппаратном обеспечении для бизнеса. Последние годы были трудными для концерна: в 2015 году Toshiba зафиксировала убыток в размере 318 млн долларов за год. В этом же году ее президент и вице-президент ушли в отставку после того, как независимая комиссия установила, что компания завышала прибыль за предыдущие шесть лет. В целом, отмечают эксперты, потребительский спрос на ноутбуки резко вырос в последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса и глобальных ограничений, однако в целом рынок персональных компьютеров, который долгое время был относительно устойчивым, начал заметно падать в последние несколько лет. На данном рынке, по оценке экспертов, преуспели те компании, которым удалось сохранить масштаб и цену или имели популярный премиальный бренд.

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