Крупнейшие банки решили оставить часть сотрудников на удаленке бессрочно

Крупнейшие банки - в обычной жизни невероятно неповоротливые и консервативные организации - признали опыт удаленной работы в пандемию удачным и приняли решение часть сотрудников перевести на удаленку бессрочно. Они продолжат работать из дома или будут приезжать в офисы не каждый рабочий день даже после того, как угроза вируса исчезнет. Часть мест в офисах пойдет под сокращение. Банки убедились, что удаленно сотрудники работают ничуть не хуже, чем в офисах. Об этом "РГ" сообщили их представители.

Принципиальное решение принял Сбербанк, один из крупнейших работодателей в России (276,6 тысячи сотрудников к началу июля). В этом банке, где сейчас на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников (в отделениях - 100%), с 1 сентября планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации.

Альфа-Банк продлил удаленный режим работы сотрудников и не планирует возвращаться к прежнему формату работы, когда 100% сотрудников работало в офисе. С марта банк перевел на удаленку более 9 тысяч человек - 80% персонала без учета сети отделений. "Новый формат работы показал первые результаты: скорость работы над проектами осталась на прежнем уровне, - отметил представитель банка. - А командная эффективность и информированность, согласно внутреннему пульс-опросу, даже выросла".

В Московском кредитном банке, где на удаленном режиме работы по-прежнему находится 44% персонала, рассматривают различные варианты - outstaff, коворкинги, работа в офисе 3 или 4 раза в неделю. "В то же время мы должны учитывать и мнение тех, кто хочет вернуться на полноценный рабочий день в офис", - говорит первый зампред правления МКБ Михаил Полунин. По его словам, опрос сотрудников, показал, что им удалось найти баланс между работой дома и домашними делами, и среди тех, кто достаточно далеко живут или работают исключительно с программным оборудованием банка, высок процент тех, кто хотел бы работать из дома и дальше. "Такие решения должны приниматься не только из соображений эффективности или экономии, но и с учетом комфорта наших коллег", - подчеркивает Полунин.

"Рассматриваем мы и сценарий отказа от части рабочих мест, однако это не является самоцелью, - добавляет он. - Наша первоочередная задача - так трансформировать офисное пространство, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности сотрудников".

В Росбанке в офис вернулось 15% сотрудников, до конца лета там будут работать не более 30%, и сейчас банк изучает возможность долгосрочного массового удаленного режима работы, с учетом полученного опыта, сказала директор по персоналу Росбанка Мария Мосина.

В Ак Барс Банке сотрудники бэк-сопровождения продолжают работать в дистанционном режиме и проходят пилот по удаленной работе. "То есть в дальнейшем для некоторых подразделений мы рассматриваем введение постоянного режима удаленной работы либо гибкого графика, - сказала директор по ЛИН-технологиям и процессному управлению Ак Барс Банка Катарина Андреева. - Уже определен перечень подразделений, кого коснутся изменения". В режиме дистанционной работы производительность и удовлетворенность сотрудников остаются на прежнем уровне.