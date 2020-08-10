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Легендарный производитель отказался от выпуска ноутбуков

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2020,  
17:19
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Toshiba отказалась от своего бизнеса по выпуску ноутбуков - теперь он принадлежит японскому гиганту Sharp. До этого Sharp владела 80 процентами бизнеса - он был приобретен в 2018 году за 36 миллионов долларов.

На минувшей неделе Toshiba передала Sharp оставшуюся долю, и теперь весь отдел разработки и производства десктопов и ноутбуков полностью отошел конкуренту.

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В настоящее время Sharp уже выпускает ноутбуки под брендом Dynabook.

Первый ноутбук Toshiba вышел на рынок в 1985 году и имел титул: "первый в мире портативный компьютер для массового рынка". Он весил более 4 килограммов, имел отсек для 3,5-дюймовых дискет, черно-белый экран, работал без жесткого диска и оснащался процессором Intel 80C88 и оперативной памятью 256 кб.

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