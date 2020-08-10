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09.08.2020 19:32
Рубрика: Власть

Кабина в золоте

Истребитель пятого поколения защитят от ядерного взрыва
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Появилось еще одно подтверждение того, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать одним из самых технологически продвинутых боевых самолетов мира.

Специально для этой машины создали остекление кабины, способное защитить летчика от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва. Гендиректор предприятия-разработчика Андрей Силкин сообщил, что это ноу-хау спасет экипаж Су-57 "от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, за счет новых материалов достигается радиолокационная незаметность кабины. При этом, как утверждает Силкин, в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы. Таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Наша армия получит действительно уникальную машину: высокоскоростную и сверхманевренную, отлично вооруженную и защищенную от современных и перспективных средств ПВО. Су-57 оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой. Помимо защиты от наземных средств ПВО "пятерка" прекрасно защищена от вражеских самолетов. В конструкции истребителя использованы новейшие композиционные материалы, а специальное покрытие, которое обеспечивает малую заметность машины, обладает безаналоговой уникальной химической формулой.

На остекление кабины Су-57 нанесут спецпокрытие на основе золота и сплава индий-олово

По всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают летчику круговой обзор. Датчики аппаратуры для инновационного комплекса радиоэлектронной борьбы "Гималаи" рассредоточены по поверхности самолета, позволяя ему оставаться невидимым, но при этом засекать малозаметные самолеты противника.

Фото: iStock
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Новейший истребитель пятого поколения может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух - поверхность", ракеты класса "воздух - воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически незаметен для радиолокационного распознавания. На этой машине также установлена 30-мм авиационная пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня. Всего на Су-57 - четырнадцать типов вооружений.

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