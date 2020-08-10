Лукашенко: Ситуация в Минске была весьма опасной

По словам президента республики, организаторы протестов пытались подтолкнуть толпу на штурм Дворца Независимости. Однако ОМОНу удалось сдержать манифестантов. "Надо сказать спасибо этим ребятам - ОМОНовцам - они уберегли людей от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - отметил Лукашенко.

"Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. Мало бы не показалось", - пояснил президент.

Он обратил внимание, что сами организаторы беспорядков не лезли вперед. "Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию", - отметил белорусский лидер. По его словам, организаторам акций хотелось "разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему" городу. При этом он отметил, что от этих протестов след тянется в Польшу, Великобританию и Чехию, оттуда поступали звонки с указаниями.

Лукашенко пообещал дать "адекватный ответ" на уличные акции протеста в республике, начавшиеся после объявления предварительных итогов президентских выборов. "Страну разорвать мы не позволим. Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось", - заверил он.

При этом он призвал родителей следить за своими детьми, чтобы потом они не попали в неприятную ситуацию, "чтобы не было потом больно, чтобы не ахали, не охали".