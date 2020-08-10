Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране

Протестующими, которые вышли накануне вечером на улицы белорусских городов, управляли из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, которые цитирует агентство БЕЛТА, были зафиксированы звонки кукловодов из-за границы - из Польши, Великобритании и Чехии. "Они управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - отметил Лукашенко, добавив, что уже поручил предоставить соответствующую информацию СМИ.

В этих указаниях, по словам президента, говорится: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче. "Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры", - отметил Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов на выборах.

Он также заверил, что "майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного". "Надо утихомириться, успокоиться", - добавил он.

Что касается пострадавших в ходе беспорядков, то, по словам Лукашенко, протестующие целенаправленно били по ребятам и ОМОНа, и те ответили. "Страну разорвать мы не позволим", - заверил президент.