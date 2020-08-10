Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок

Ежегодный 27-й международный минский кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 6 по 13 ноября 2020 года в Минске. Организаторы верят, что осенью 2020 года фестиваль можно будет провести офлайн с показами фильмов на большом экране, лекциями, встречами, торжественными церемониями и живой и искренней коммуникацией между профессионалами индустрии и любителями кино. При этом важно, чтобы фестиваль проходил в рамках всех мер безопасности в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации.

Учредители фестиваля - Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм".

"Лістапад" проводится с 1994 года. Фестиваль аккредитован Международной ассоциацией кинопродюсеров как специализированный конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной Европы. Это - фестиваль фестивалей.

Фестиваль является не только площадкой для показа лучших фильмов за год, но и интернациональной образовательной коммуникационной платформой: в рамках фестиваля проводятся дискуссии, творческие встречи, направленные на обучение молодых кинематографистов.

Специальными гостями форума в разные годы становились Алена Бабенко, Кшиштоф Занусси, Эмир Кустурица, Сергей Лозница, Кира Муратова, Александр Сокуров и многие другие.

"Лістапад" призван показать лучшие картины, созданные на постсоветском пространстве.

В свой первый год фестиваль назывался "Фестиваль постсоветского кино "Лістапад"". Победителями стали фильмы "Подмосковные вечера" Валерия Тодоровского, "Курочка Ряба" Андрея Кончаловского, "Свадьба" Павла Лунгина, "Телец" Александра Сокурова, "Возвращение" Александра Звягинцева, "Настройщик" Киры Муратовой, " Мне не больно" Алексея Балабанова, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бумажный солдат" Алексея Германа мл., "В тумане" Сергея Лозницы и другие.

В 1998 году в структуру кинофестиваля вошел детский конкурс "Лістападзік".

В 2003 году фестиваль приобрел статус международного. Тогда в Минске были представлены картины из Болгарии,США, Польши, Китая.

В 2010 году руководство фестивалем доверили Анжелике Крашевской, программным директором игрового кино стал Игорь Сукманов, которые являются руководителями и сейчас. Фестиваль предстал в обновленном формате. В новую программу вошли: основной конкурс игрового кино, конкурс молодого кино, конкурсный показ документальных фильмов и конкурс молодого документального кино. В последние годы появился конкурс национального кинематографа.

Если раньше "Золото Лістапада" вручалось по итогам зрительского голосования, то с 2010 года победителя определяет Международное жюри кинематографистов.