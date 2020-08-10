МИД РФ прокомментировал события в Беларуси

Москва внимательно следила за ходом выборов в Беларуси, власти страны смогли не допустить эскалации ситуации. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя ситуацию в республике.

"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - отметили на Смоленской площади.

"Убеждены, что сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач и будет способствовать укреплению дружбы между нашими братскими странами", - отмечается в комментарии.