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10.08.2020 22:23
Рубрика: В мире

МИД РФ прокомментировал события в Беларуси

Текст: Юрий Когалов

Москва внимательно следила за ходом выборов в Беларуси, власти страны смогли не допустить эскалации ситуации. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя ситуацию в республике.

Фото: AP Photo/Sergei Grits
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"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - отметили на Смоленской площади.

"Убеждены, что сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач и будет способствовать укреплению дружбы между нашими братскими странами", - отмечается в комментарии.

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