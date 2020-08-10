В мире
10.08.2020 21:39
Текст: Александр Борисов (Сараево)

Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA
STEPHANIE LECOCQ/EPA

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Беларуси, выразив уверенность, что под руководством белорусского лидера страна продолжит путь экономического и технологического развития в интересах ее граждан.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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"Для меня огромная честь и удовольствие направить Вам самые теплые поздравления. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Вами в двустороннем и многостороннем формате, и я убежден, что в будущем мы будем работать над укреплением дружественных и братских отношений между нашими народами во всех областях", - констатировал сербский лидер из Боснии и Герцеговины, чьи слова приводятся агентством "Срна".

Напомним, что Милорад Додик знаком с Александром Лукашенко уже 20 лет. В июне 2019 года серб посетил церемонию открытия II Европейских игр в Минске и встретился с белорусским президентом.

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