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10.08.2020 15:52
Рубрика: Экономика

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Текст: Игорь Зубков
Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил Минфин РФ. Новая ставка будет применяться с 2021 года, изменения будут закреплены в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой юрисдикцией.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

"Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны, - рассказал вице-премьер Алексей Оверчук, участвовавший в переговорах. - Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения

Переговоры прошли в Москве после того, как в июле зашли в тупик. В начале августа Минфин даже запустил процедуру выхода России из СИДН с Кипром. "Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения", - сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Накануне он рассказал, что Кипру будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций.

Делегацию Кипра на переговорах в Москве возглавил министр финансов Константинос Петридис. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

"В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - сказал Сазанов.

Также Россия ожидает официального ответа от Нидерландов. Если они согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру.

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Минфин России уведомил министерства финансов Кипра, Люксембурга, Мальты и Нидерландов о намерении повысить ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых из России, до 15%. Для этого требуется пересмотреть СИДН с этими странами. В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом по ставке не менее 15% (столько взимается с физических лиц - нерезидентов в России).

Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%.

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