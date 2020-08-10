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Рубрика: Общество

Министр просвещения рассказал, какие новые должности появятся в школах

Текст: Ксения Колесникова
О том, как изменится система повышения квалификации и аттестации учителей, в интервью "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Ключевая задача, которую нужно решать срочно - нам нужно навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей. К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации - все это мы должны унифицировать, - рассказал Сергей Кравцов. - В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов".

Полную версию интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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