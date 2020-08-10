Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию

Минпромторг ведет переговоры с автомобильными компаниями из Южной Кореи для локализации производства в России, сообщили в министерстве.

В рамках реализации государственной политики по развитию автомобильной отрасли накануне Минпромторг и компания "EY" ("Ernst & Young") провели онлайн встречу с представителями крупного бизнеса Южной Кореи.

"На сегодняшний день из корейских автомобильных брендов самый крупный инвестиционный партнер России - компания Hyundai. Мы работаем над тем, чтобы количество партнеров росло вместе с уровнем локализации производства. Для этого предлагаем зарубежным партнерам воспользоваться нашими программами поддержки - СПИК 2.0, федеральными и региональными налоговыми льготами, а также новой, разработанной нами, системой баллов и прогрессивной шкалой мер господдержки, которая напрямую коррелирует с уровнем локализации производства на территории нашей страны", - отметил в ходе встречи директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Он также отметил, основная добавленная стоимость в автомобиле приходится не на сборку, а на производство автокомпонентов. Нужно наращивать локализацию технологий их производства.

Стороны обсудили стратегию развития автомобильной отрасли до 2025 года и инвестиционную привлекательность российской автомобильной промышленности в целом. Как отметил руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли компании EY в СНГ Андрей Томышев, инвестиционный климат в России в целом является благоприятным. Правительство России работает над созданием новых инструментов поддержки для модернизации отрасли и привлечения новых инвестиций в локализацию.