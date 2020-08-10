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10.08.2020 18:28
Рубрика: Экономика

Вопрос бревном

Лесной отрасли готовят стратегию развития
Текст: Елена Березина
До 1 сентября минпромторг должен представить в правительство предложения по созданию дорог, необходимых для заготовки древесины в труднодоступных местах, а также по стимулированию перехода на биотопливо котельных, работающих на мазуте. А до 10 сентября должна быть сформирована рабочая группа по решению проблем, связанных с приоритетными инвестпроектами в лесной отрасли.

В правительстве готовится единая стратегия развития лесной отрасли. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, главная задача стратегии - объединить направления, которые не должны противоречить друг другу. Это и сохранение лесов, и развитие лесной промышленности. Стратегию, которая будет представлена главе правительства осенью, готовят минприроды, минпромторг, минстрой, Рослесхоз, Росреестр и другие ведомства.

Фото: РИА Новости
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Обсуждаются возможность льготного кредитования проектов переработки и снижение со 100 до 5 млн руб. минимального объема инвестиций в проект, требуемого для получения кредитов от Фонда развития промышленности, а также расширение целевого финансирования фонда проектов лесного комплекса.

Минприроды подготовило своей проект, но минпромторг его не согласовал. В частности, споры вызвало предложение перейти на принципы рыночного ценообразования за пользование лесами и изъятие лесных ресурсов. В минпромторге полагают, что введение такого подхода может негативно повлиять на работу отраслевых предприятий. Нет ни электронной платформы, ни методик, ни нормативно-правовой базы.

Кроме того, минприроды предлагает стимулировать глубокую переработку древесины посредством взимания дополнительных платежей при обороте необработанной древесины и отдельных видов лесоматериалов низких переделов, компенсируемых при дальнейшем переделе лесоматериалов. В минпромторге указывают, что "переработка пиломатериалов в дальнейшую продукцию определяется потребностями внутреннего и внешнего рынков и не может быть навязана на законодательном уровне".

Доходы бюджета от лесного хозяйства составили 144,7 млрд рублей в 2019 году

Наконец, минпромторг против требования о продаже древесины (в том числе на экспорт) через биржу. "Участие компаний в биржевой торговле лесом должно осуществляться на добровольной основе. При этом считаем возможным установить обязательные условия использования механизма биржевой торговли при продаже на внутреннем рынке необработанных лесоматериалов, получаемых в ходе мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов", - указали в министерстве. Минпромторг направит в минприроды в ближайшее время новую редакцию Стратегии вместе с замечаниями и предложениями отраслевых организаций и ассоциаций. Комментарии минприроды на момент подписания номера получить не удалось.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минпромторг

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