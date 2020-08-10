Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр России Михаил Мишустин через своего белорусского коллегу Романа Головченко передал президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах главы государства и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.

В ходе телефонного разговора председатели правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.