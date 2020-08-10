Модернизированный "Аллигатор" совершил первый полет

Минпромторг РФ сообщил о первом полете опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Как сказано в пресс-релизе, "на данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт".

Вертолет Ка-52 был сконструирован и выпущен конструкторским бюро Камова под руководством главного конструктора Сергея Михеева как двухместный вариант новейшего ударного вертолета Ка-50 "Черная акула", обладающего не только уникальные летными качествами, но и первоклассной электронной начинкой. Далее основные улучшения делались, в основном, уже для двухместной машины, как обладающей более высокой "выживаемостью" в боевых условиях.

Нынешняя модернизация вобрала в себя последние достижения военно-технической науки. На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном "Аллигаторе" применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.