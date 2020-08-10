Мурашко: Стационарные койки должны иметь двойное назначение

Под помощь больным COVID-19 в стране было развернуто более 142 тысячи коек, и сейчас из них свободны 36 процентов. Минздрав России рекомендовал регионам новую форму организации стационарной помощи: койки должны иметь двойное назначение - для оказания плановой медпомощи по всем основным профилям и инфекционной противоковидной помощи. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьера Михаила Мишустина.

"Грамотное использование избыточных мощностей влияет на эффективность оказания стационарной медицинской помощи", - отметил Михаил Мурашко. По его словам, в регионах, где идет устойчивое снижение числа случаев инфицирования коронавирусом, необходимо перестроить организацию медпомощи: нужно восстанавливать объемы плановой помощи по всем направлениям, сокращая количество "ковидных" коек. Однако при этом, по сути, койки должны иметь "двойное назначение": чтобы при необходимости их снова можно было использовать для лечения инфекционных больных.

Мурашко также отметил, что все вновь вводимые инфекционные больницы и отделения имеют новую инфраструктуру, требования к которой были выработаны в связи с эпидемией COVID-19. Речь идет о том, что ко всем койкам должен быть подведен кислород, должны быть запланированы реанимационные отделения, оснащенные ИВЛ, а все поступающие в инфекционное отделение должны помещаться в отдельные специализированные боксы - пока происходит уточнение диагноза.

"Мы настоятельно рекомендуем разделять потоки пациентов - в частности с ковидной пневмонией и с пневмониями других этиологий. Это не просто, но это надо делать", - подчеркнул министр.

По его словам, все 22 вновь введенные инфекционные отделения и больницы будут работать именно по такому принципу. "Их можно использовать как провизорные госпитали - чтобы отделить пациентов по этиологии заболевания", - сказал Мурашко.

В ближайшие дни, по его словам, планируется открыть еще одну инфекционную больницу - в Казани.