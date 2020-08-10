МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске

Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщение о погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ведомства.

Как заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, "в отношении нарушителей боевое оружие не применялось, погибших нет". Эту информацию подтвердили и в минздраве. "Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - цитирует агентство заявление представителя министерства.

При этом сообщается, что в ходе ночных беспорядков в Минске и других городах пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тысяч человек. "Из них около тысячи в Минске и более двух тысяч в других регионах", - уточнили в МВД.