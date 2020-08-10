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10.08.2020 15:45
Рубрика: Власть

На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т

Текст: Юрий Гаврилов

В Центральный военный округ поступают современные мобильные аппаратные связи П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр". Генералы планируют впервые применить их на двустороннем учении общевойсковых армии ЦВО.

Фото: Станислав Кошелев/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе округа, эта подвижная комплексная аппаратная предназначена для обеспечения всеми видами связи различных пунктов управления - от тактического до оперативно - стратегического уровня.

Акцент в техническом исполнении комплекса его разработчики сделали на высокую мобильность и неуязвимость. В первую очередь, П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления. Что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков мин и снарядов.

Техническое оснащение комплекса позволяет обеспечить командиров закрытой и открытой телефонной связью. А еще - организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также эта аппаратура хорошо сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи.

Всего, по данным пресс-службы округа, с начала года в подразделения ЦВО поступило более десяти мобильных аппаратных связи П-230Т.

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