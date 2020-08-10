На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19

Власти Кубы сообщили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 за последние сутки с момента начала пандемии. Коронавирус диагностирован у 93 человек, а общее число заболевших превысило 3000.

"Накануне было проведено 4267 тестов на коронавирус, положительными оказались 93. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3096", - заявил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологического подразделения местного минздрава Франциско Дуран. При этом летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано, жертвами инфекции по-прежнему числятся 88 человек.

Усложняет борьбу с распространением пандемии тот факт, что санитарные власти, обычно устанавливающие все контакты, не знают источник заражения у 22 вновь заболевших. В условиях тесного общения кубинцев между собой это может привести к дальнейшему распространению COVID-19 в стране.

В последние недели Куба столкнулась с резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Основным очагом распространения заболевания оказалась Гавана. Так, из вновь выявленных случаев 72 проживают в столице. Власти города были вынуждены вернуться к жестким карантинным мерам. С понедельника в Гаване вновь не функционирует общественный транспорт, закрываются рестораны и кафе, не работают пляжи и бассейны.

Повторная вспышка коронавируса пришла на Остров Свободы после того, как, казалось бы, страна уже победила заболевание. Число активных случаев стремилось к нулю, а 20 июля власти отчитались о том, что не выявили ни одного нового заразившегося COVID-19. Страна последовательно возвращалась к нормальной жизни, начали работать общественные места, возобновилось пригородное сообщение. Видимо, ощущение победы над заболеванием сыграло злую шутку. Дисциплинированно выполняющие все требования и санитарные предписания властей кубинцы откровенно расслабились: повсеместно проводились всевозможные вечеринки, люди массово ходили в открытые бары, поголовно ездили на пляжи. Эта расслабленность и сыграла злую шутку, а окончательное снятие всех ограничений откладывается на неопределенную перспективу.