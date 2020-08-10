На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки

Половина новых регистраций на едином портале госуслуг проходит удаленно через банковские приложения, сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Такой способ стал популярным во время ограничений, связанных с коронавирусом.

Для полноценного доступа ко всем сервисам портала необходимо подтвердить свою регистрацию. Ранее для ее получения нужно было очно обращаться в отделения МФЦ, Пенсионного фонда или нескольких уполномоченных банков. Теперь процедура стала проще - подтвердить регистрацию можно через банковские приложения шести банков: Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, АК Барс Банка. Количество банков, через которые можно зарегистрироваться удаленно, будет увеличиваться.

"На сегодняшний день почти половина всех новых пользователей Портала госуслуг регистрируются через банковские приложения, то есть буквально не вставая с дивана. Мы планируем активно развивать этот канал регистрации как наиболее удобный для граждан, сделав его основным для портала госуслуг", - сообщил замглавы Минкомсвязи Дмитрий Огуряев.

Всего на портале сейчас 120 млн учетных записей. Из них подтвержденных, имеющих доступ ко всем сервисам, - более 70 млн.