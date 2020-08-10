Наблюдатели СНГ: Выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством

Президентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с законодательством. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию.

По его словам, "выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии, они были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан". "Миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение их легитимность", - отметил Лебедев.

Глава миссии наблюдателей признал, что были зафиксированы отдельные нарушения, однако они не носили системный характер и не повлияли на результаты голосования.

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23 процента голосов избирателей. Его соперники значительно отстали. Светлана Тихановская набрала 9,9 процента голосов, Анна Канопацкая 1,68 процента, Сергей Черечень - 1,13 процента, Андрей Дмитриев - 1,04 процента. 6,02 процента проголосовавших. Глава ЦИК Лидия Ермошина выразила уверенность, что после уточнения данных они существенно не изменятся.

Явка на выборах составила 84,23 процента.