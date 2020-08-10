Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

К утру понедельника на лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,49 доллара (1,10%) - до 44,89 доллара за баррель. А в прошедшую пятницу североморская нефть дешевела на 0,69 доллара (1,5%), до 44,4 доллара за баррель. Снижение мировых цен на нефть наблюдалось и в четверг. Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов упали на 0,24 доллара и составили 41,95 доллара за баррель. А в Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость октябрьских контрактов на Brent уменьшилась на 0,08 доллара, до 45,09 доллара за баррель.

Нынешний возврат к росту нефтяных цен многие аналитики объясняют мерами по восстановлению экономики, предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом. В частности, один из его указов частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят 400 долларов в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее 100 000 долларов в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

В результате, как говорят аналитики, относительно благоприятная реакция рисковых активов в понедельник "позволяет предположить, что инвесторы надеются, что выплаты обеспечат поддержку экономике и населению".