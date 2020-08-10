Так, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что работающим инвалидам необходимо восстановить индексацию пенсии. "Страховая пенсия по инвалидности компенсирует ограничения жизнедеятельности человека. Её нельзя расценивать, как дополнительный доход инвалида", - пояснил он.
Терентьев уверен, что занятость важна для людей с ограниченными возможностями, поскольку, благодаря ей, они могут почувствовать себя полноправными членами общества, получить дополнительные средства для существования.
Новые меры поддержки в трудоустройстве гражданам с инвалидностью обсудили на круглом столе в Общественной палате, где предложили изменить порядок приема в образовательные учреждения. Председатель комиссии по социальной политике ОП РФ Наталья Починок пояснила, что из 40 тысяч квот, используются только 7 тысяч. Потому что они предоставляются теми образовательными организациями, профиль которых не соответствует возможностям здоровья поступающих. "Квоты могут заменить образовательные сертификаты. Каждый инвалид сможет получить такой сертификат и реализовать свое право, поступив в колледж или вуз, если успешно сдаст экзамены в формате образовательных учреждений", - сказала она, подчеркнув, что образовательные организации, которые понимают потребности человека с инвалидностью, необходимо включить в реестров инвалидов ПФР.
При этом в Общественной палате подчеркнули, что план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который завершается в этом году, во многом оказался успешным. Как отметила председатель комиссии по социальной политике ОП РФ Наталья Починок, количество квотируемых рабочих мест увеличилось, большой рывок произошел в развитии и поддержке конкурсов профессионального мастерства для инвалидов. Но самое главное, по её словам, что в период пандемии, когда отмечался рост безработицы, занятость для людей с инвалидностью удалось сохранить. "В этот сложный период мы смогли защитить граждан с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнула она.
В Минтруде сообщили, что сегодня на портале "Работа в России" представлено 3030 вакансий, 697 из которых размещены за последнюю неделю. Больше всего рабочих мест для инвалидов предлагает Почта России, ей требуются почти две сотни почтальонов и операторов связи. На высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 100 тысяч и выше чаще всего приглашаются программисты и инженеры. Более тысячи рабочих мест размещено в базе вакансий для инвалидов по зрению и почти 1,5 тысячи - для инвалидов по слуху.
По данным Пенсионного фонда, всего в России числится около 3,5 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, из них трудоустроены менее миллиона, то есть - 27%.