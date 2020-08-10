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10.08.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Работа без ограничений

Готовится новый план занятости инвалидов
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
В числе новых мер поддержки занятости инвалидов предлагается удвоить количество квотированных рабочих мест, сохранить индексацию пенсий работающим инвалидам, создать единую платформу, объединяющую работодателей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, заменить систему квот в образовательных учреждениях на сертификаты. Соответствующие предложения поступили от общественных организаций.

Так, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что работающим инвалидам необходимо восстановить индексацию пенсии. "Страховая пенсия по инвалидности компенсирует ограничения жизнедеятельности человека. Её нельзя расценивать, как дополнительный доход инвалида", - пояснил он.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Терентьев уверен, что занятость важна для людей с ограниченными возможностями, поскольку, благодаря ей, они могут почувствовать себя полноправными членами общества, получить дополнительные средства для существования.

Новые меры поддержки в трудоустройстве гражданам с инвалидностью обсудили на круглом столе в Общественной палате, где предложили изменить порядок приема в образовательные учреждения. Председатель комиссии по социальной политике ОП РФ Наталья Починок пояснила, что из 40 тысяч квот, используются только 7 тысяч. Потому что они предоставляются теми образовательными организациями, профиль которых не соответствует возможностям здоровья поступающих. "Квоты могут заменить образовательные сертификаты. Каждый инвалид сможет получить такой сертификат и реализовать свое право, поступив в колледж или вуз, если успешно сдаст экзамены в формате образовательных учреждений", - сказала она, подчеркнув, что образовательные организации, которые понимают потребности человека с инвалидностью, необходимо включить в реестров инвалидов ПФР.

При этом в Общественной палате подчеркнули, что план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который завершается в этом году, во многом оказался успешным. Как отметила председатель комиссии по социальной политике ОП РФ Наталья Починок, количество квотируемых рабочих мест увеличилось, большой рывок произошел в развитии и поддержке конкурсов профессионального мастерства для инвалидов. Но самое главное, по её словам, что в период пандемии, когда отмечался рост безработицы, занятость для людей с инвалидностью удалось сохранить. "В этот сложный период мы смогли защитить граждан с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнула она.

В Минтруде сообщили, что сегодня на портале "Работа в России" представлено 3030 вакансий, 697 из которых размещены за последнюю неделю. Больше всего рабочих мест для инвалидов предлагает Почта России, ей требуются почти две сотни почтальонов и операторов связи. На высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 100 тысяч и выше чаще всего приглашаются программисты и инженеры. Более тысячи рабочих мест размещено в базе вакансий для инвалидов по зрению и почти 1,5 тысячи - для инвалидов по слуху.

По данным Пенсионного фонда, всего в России числится около 3,5 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, из них трудоустроены менее миллиона, то есть - 27%.

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