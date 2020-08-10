Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стали известны пары первого раунда плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли поведут 16 команд.

Последний участник первого раунда плей-офф определился в противостоянии "Торонто" и "Коламбуса" в пятом матче серии до трех побед. "Блю Джекетс" переиграли "Кленовые листья", лишив их шанса побороться за главный трофей.

"Вашингтон" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Ильи Ковальчука, Дмитрия Орлова и травмированного голкипера Ильи Самсонова, получил в соперники "Нью-Йорк Айлендерс", за который выступает голкипер Семен Варламов.

"Тампа-Бэй" Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева сыграет с "Коламбусом" Владислава Гаврикова. "Бостон" сыграет с "Каролиной", одним из лидеров которой является Андрей Свечников. В еще одной паре встретятся "Филадельфия" Ивана Проворова и "Монреаль".

На Западе сыграют "Вегас" и "Чикаго", "Колорадо" Никиты Задорова, Владислава Наместникова и Валерия Ничушкина сыграет с "Аризоной". "Даллас" Александра Радулова, Антона Худобина и Дениса Гурьянова встретится с "Калгари". А "Сент-Луис" с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым сыграют с "Ванкувером".

Все матчи играются до четырех побед.