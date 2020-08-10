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10.08.2020 13:01
Рубрика: Экономика

Опрос: После выхода на пенсию россияне хотят получать 59 тысяч рублей

Текст: Ольга Игнатова
В среднем 59 тысяч рублей в месяц хотели бы получать россияне после выхода на заслуженный отдых. Такое мнение они высказали в ходе опроса НПФ (негосударственного пенсионного фонда) Сбербанка. Именно такая сумма может обеспечить достойное существование в зрелом возрасте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом мужчины бы хотели иметь доход в 61 тысячу рублей в месяц, а женщины - 56 тысяч. Нынешние студенты уже задумываются на тем, на какие деньги им придется жить на пенсии. И считают, что им через много-много лет хватило бы 62 тысяч. На тысячу меньше назвали люди с высшим образованием. У россиян со среднетехническим и средним образованием запросы скромнее - 54 и 52 тысячи рублей соответственно.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи руб). Пенсию в 61 тысячу назвали работники торговли и бытового обслуживания, 59 тысяч хватило бы научным работникам. Самые высокие пенсионные ожидания (63 тысячи руб) отмечаются у людей, которые, по собственной оценке, могут купить квартиру, новый дом или, как минимум, автомобиль.

Интересно, что самозанятые и фрилансеры оценивают размер своей будущей пенсии в 67 тысяч рублей. Это выше ожиданий руководителей компаний, частных предпринимателей, владельцев бизнеса (те мечтают о пенсии в 62 тысячи рублей).

У москвичей самые высокие пенсионные ожидания - после выхода на заслуженный отдых они не прочь получать 92 тысячи рублей в месяц, что на 60 процентов больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 тыс руб), на третьем - петербуржцы (70 тысяч рублей). Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 тысяч рублей), Барнауле и Воронеже (по 49 тысяч рублей), а также Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти (50 тысяч рублей).

Самостоятельно копят на пенсию 12 процентов россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины).

"Пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии - в среднем 15 000 рублей - почти в четыре раза. Относительно небольшой размер государственной пенсии - практика многих развитых стран. Доходы пожилых людей там компенсируются за счет участия в корпоративных пенсионных программах и собственных накоплений на старость, которые люди начинают делать практически с первой зарплаты", - комментирует результаты опроса Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка. В России, по его словам, культура самостоятельных накоплений только начинает развиваться. Он отмечает, что чем раньше начать копить с помощью индивидуального пенсионного плана, тем больше будет размер дополнительной пенсии. Например, если с 25 лет начать откладывать сумму, равную стоимости двух бутербродов в день (порядка 120 рублей), то пенсия может составить около 50 000 рублей ежемесячно дополнительно к государственной.

Экономика Пенсии и пособия

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