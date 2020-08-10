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10.08.2020 11:59
Рубрика: В мире

Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США

Текст: Юрий Когалов

Китай ввел санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги минфина США против ряда чиновников континентального Китая и Гонконга. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

Фото: AP
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По его словам, санкции распространяются на 11 человек и вступают в силу сегодня. В "черный список" попали сенаторы Марко Рубио и Тед Круз исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, глава Freedom House Майкл Абрамовиц и другие.

Ответ Пекина стал зеркальным. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников Китая и Гонконга. Речь идет о главе администрации Гонконга Кэрри Лэме, главе полиции Гонконга Крисе Тане, министре безопасности Джоне Ли, министре юстиции Терезе Чэн, директоре офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолуне, главе канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнине и других.

В Вашингтоне считают, что эти люди подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан. Якобы это связано с действиями согласно закону о защите национальной безопасности Гонконга, одобренном парламентом Китая в конце июня. Данный закон предусматривает наказание сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
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Принятие этого закона вызвало недовольство на Западе. Накануне главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга в связи с принятием закона о национальной безопасности, а перенос парламентских выборов назвали подрывом демократических процессов.

По мнению властей КНР, свои заявлением министры пяти стран "грубо вмешались во внутренние дела Китая". В связи с этим Пекин выражает решительный протест.

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