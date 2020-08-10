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10.08.2020 19:34
Рубрика: Общество

Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21%

Текст: Алексей Дуэль

Общая площадь всех лесных пожаров, бушующих в России, за неделю с 3 по 9 августа уменьшилась на 21% - 127 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Минприроды.

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"Значительно уменьшились площади, пройденные огнем на всех землях лесного фонда в Северо-Западном федеральном округе, - на 91%, на Урале - на 89%, в Приволжье - на 66%, в Южном федеральном округе - на 51%, на Дальнем Востоке - на 15%", - уточнили в ведомстве.

Лесопожарные службы за этот срок ликвидировали 365 лесных пожаров. Площадь сгоревшего леса составила более 11 тыс. гектаров. Причинами возгораний стали грозы и человеческий фактор.

"По ситуации на начало текущих суток работы по тушению проводятся в 16 регионах на площади, пройденной огнем, 72 984 га, - добавили в Минприроды. - Наиболее тяжелая ситуация складывается на Чукотке, где тушат два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, более 61 тысячи гектаров, в Якутии - 20 пожаров на площади, пройденной огнем, почти 3 тысячи гектаров и в Красноярском крае, где борются с 26 пожарами на площади 1,5 тысячи гектаров".

По данным ведомства, в тушении лесных пожаров сейчас принимают участие более 3 тысяч человек, 356 единиц техники, 23 воздушных судна. Еще 55 самолетов и вертолетов привлечены к мониторингу обстановки. Кроме того, в тушении пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке задействованы 355 сотрудников федеральной "Авиалесоохраны" и 108 сотрудников региональных учреждений авиационной охраны лесов.

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