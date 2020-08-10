На рынке труда осенью будет преобладать новый формат занятости - офисно-удаленный, а часть профессий вообще могут уйти в удаленный доступ навсегда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Формат удаленной работы настолько прижился за эти полгода, что большинство компаний не горят желанием возвращать сотрудников в офисы. Многие продлевают удаленку ежемесячно, а некоторые сразу объявили о готовности воздержаться от офисной работы. Если в апреле, когда происходил авральный переход на работу из дома, половина компаний была уверена, что не протянут в таком режиме и месяца, а стабильно трудиться из дома готовы были лишь в каждой пятой организации, то теперь ситуация изменилась, отмечают в рекрутинговом сервисе HeadHunter. Половина работодателей готова продлить удаленку на год-два или сделать ее постоянной. И лишь 15% сообщили, что им необходимо максимум через месяц вернуться в офисы.

По мнению Сафонова, сейчас рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам: "Есть опасения второй волны пандемии осенью, а значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это возможно, по-прежнему сохранится режим дистанционной формы организации труда", - отмечает он.

Руководитель сервиса SuperJob Алексей Захаров прогнозирует, что треть офисных сотрудников, ежедневно посещавших офисы до пандемии, больше туда никогда не вернутся. По его словам, все коммуникации уже налажены, а ИТ-инфраструктура спокойно позволяет это сделать.

По информации минтруда, сейчас в удаленном режиме трудятся 9% работников организаций, максимум на пике пандемии составлял 11%. Эксперты предлагают относиться к этим цифрам осторожно. По мнению Захарова, еще до всех связанных с COVID-19 историй около трети сотрудников и так фактически были на удаленке, появляясь в офисах раз или два в неделю. Еще примерно столько же людей, которые могут работать и в офисе, и дома. Для них никакой особой разницы нет, поэтому они охотно примут любое решение руководства. И есть еще около 15% работников, кто очень хотел бы вернуться из удаленки просто потому, что им неудобно работать дома - нет ни места, ни условий. В результате, полагает Захаров, в большинстве случаев тем, кто хочет ездить на работу, это делать позволят. А для всех остальных установят один или два присутственных дня в неделю, остальное время они будут трудиться откуда захотят.

Роспотребнадзор пока не планирует пересматривать рекомендации по организации рабочего пространства

"Конечно, того, что было в марте - мае, мы уже вряд ли увидим. И здравоохранение способно более оперативно реагировать на вирус, и экономика не может себе позволить подобные ограничения: риск скатиться в жестокий кризис, не преодолев еще предыдущие проблемы, очень высок. Поэтому самый вероятный сценарий организации трудовой деятельности - это сочетание разных форм: полное, частичное присутствие в офисе на рабочем месте) и дистанционный формат", - рассказал "РГ" Сафонов. А некоторые виды трудовых функций, как свидетельствуют опросы работодателей, вообще уйдут в постоянный дистанционный формат. Это бухгалтерия, аналитика, часть консалтинга, кол-центры небольших компаний и т.п. "Меньше станет очных совещаний, что многих работников обрадует - экономия времени налицо, да и такой формат не позволяет воду в ступе толочь. Поэтому постепенно все то, что не требует непосредственного контакта, останется на удаленке", - добавляет Сафонов.

Много шансов на это у СМИ. "Сотрудники редакции всегда работали в смешанном режиме, за исключением членов редколлегии, - объяснила главный редактор издания "Эксперт" Татьяна Гурова. - Мы ничего не меняли ни весной и пока не собираемся менять осенью. Полностью удаленный режим мешает творческой деятельности редакции".

Многие собираются решать вопрос возврата в офисы осенью - опасаются новой волны коронавируса. "До сентября мы работаем в удаленном режиме", - рассказал руководитель пресс-службы "Яндекса" Илья Грабовский. На вопрос, планируется ли оставить сотрудников на удаленке осенью, представитель компании ответил, что "пока обсуждаются различные варианты". Сотрудники Mail.ru Group, Lamoda и "Лаборатории Касперского" также вернутся в офис не раньше 1 сентября. "Мы приняли решение с 15 июля открыть офис в Москве для тех коллег, которые по каким-либо причинам не могут или не хотят работать удаленно, - рассказала директор по работе с персоналом "Лаборатория Касперского" Марина Алексеева. - Однако это не более 10% всех сотрудников". В Rambler сотрудники ходят в офис два-три раза в неделю с соблюдением целого ряда мер предосторожности. Решение о том, как будет организована работа осенью, здесь примут позже, исходя из эпидемиологической обстановки.

Зарубежные компании, в отличие от наших, из своей приверженности удаленке секрета не делают. В Apple призвали сотрудников в США не ждать полноценного возвращения в офисы до конца года, Microsoft надеется вернуться в офисы в январе 2021 года, как и Amazon. Сотрудники Twitter и после окончания пандемии продолжат работу из дома, Facebook разрешил остаться сотрудникам дома до июня 2021 года, а Google - до июля 2021 года.

Не только ИТ готовы и могут трудиться удаленно. Банки - в обычной жизни невероятно неповоротливые и консервативные организации - признали опыт удаленной работы в пандемию удачным и приняли решение часть сотрудников перевести на удаленку бессрочно. Они продолжат работать из дома или будут приезжать в офисы не каждый день даже после того, как угроза вируса исчезнет. Часть мест в офисах пойдет под сокращение. Сбербанк (276,6 тыс. сотрудников к началу июля) с 1 сентября планирует ввести новый формат работы, который предусматривает нахождение на удаленке до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации. Альфа-Банк и не планирует возвращаться к прежнему формату работы, когда 100% сотрудников работало в офисе. С марта банк перевел на удаленку более 9 тысяч человек - 80% персонала без учета сети отделений. "Новый формат работы показал первые результаты: скорость работы над проектами осталась на прежнем уровне", - отметил представитель банка.

"Картина мира меняется в зависимости от динамики поведения вируса. Сейчас правительства большинства стран по-прежнему принимают оперативные меры для того, чтобы сберечь свое население. И удаленная работа - это один из способов сберечь людей", - добавляет глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Осенью, когда добавляются сезонные заболевания, особенно важно следить за здоровьем.

Роспотребнадзор пока не планирует пересматривать рекомендации работодателям по организации рабочего пространства. По-прежнему важно сохранять социальное дистанцирование в офисе и повышенные меры санитарной обработки. "Ситуация находится под контролем, в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в осенне-зимний период могут приниматься дополнительные рекомендации", - отметили в ведомстве. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что осенью коронавирус может встретиться с сезонным гриппом, из-за чего начнется рост заболеваемости ОРВИ. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии будут циркулировать новые штаммы сезонного гриппа, к которым россияне еще не приобрели иммунитет.