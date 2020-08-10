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10.08.2020 20:30
Рубрика: В мире

Открестились от Дяди Сэма

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
Паспорт Соединенных Штатов теряет популярность. Число американцев, отказавшихся от гражданства в первой половине 2020 года, побило все рекорды. По данным компании Bambridge Accountants, специализирующейся на налогообложении экспатов, только за первую половину 2020 года свои синие паспорта с золотым орлом сдали 5816 американцев. И это несмотря на то, что сама процедура обходится желающим "в копеечку" - в общей сложности придется потратить почти 2,4 тысячи долларов. В довесок сначала необходимо оплатить все задолженности по налогам и штрафам, иначе власти США могут закрыть въезд в страну.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для сравнения: за весь 2019 год "отказников" набралось около двух тысяч. Это можно считать довольно удачным показателем, поскольку в предшествующие годы число сдающих паспорта регулярно росло и не раз било рекорды: в 2013 году - 3 тысячи американцев, в 2014 году - 3,4 тысячи, в 2015 году - 4,3 тысячи. Специалист Bambridge Accountants Алистер Бэмбридж указывает, что для такой динамики есть как краткосрочные, так и долгосрочные причины.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
США теряют статус супердержавы

Уехавшие за рубеж и решившие расстаться со статусом гражданина США объясняли, что им "все надоело". Звучали и политические мотивы. В частности, экспатов обеспокоило то, что США из всех развитых стран наименее успешно справились с пандемией коронавируса, превратившись в ее мировой эпицентр. Вторую волну отказов от гражданства Бэмбридж прогнозирует после президентских выборов в США.

Еще одна популярная причина отказа, являющаяся более долгосрочным катализатором, это американская система налогообложения. Причем дело не только в размере налогов, но и в еще одной особенности. Америка - одна из всего двух стран в мире (вторая - Эритрея), которая обязывает платить налоги даже тех своих граждан, которые много лет живут за рубежом и платят налоги по месту жительства. Поэтому иметь гражданство США "про запас" довольно накладно. Еще в 2010 году в Вашингтоне приняли резонансный закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), принуждавший все иностранные банки предоставлять американским властям данные о счетах граждан США.

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