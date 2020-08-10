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10.08.2020 11:57
Рубрика: Власть

Получить кешбэк за туры по России смогут около трех млн человек

Текст: Владимир Кузьмин
Около трех миллионов человек, рассчитывают в правительстве, получат частичную компенсацию расходов за путешествия по России.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Николай Грищенко/РГ
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Программа стартует в ночь на 21 августа. "Продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у главы кабинета министров. Она ориентирована как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. "По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек", - заявил зампред правительства.

Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице. "При этом поездку необходимо совершить до конца года", - напомнил Чернышенко. В программу включены все регионы, но по некоторым направлениям, особенно загруженным в летний сезон, поездки со скидкой будут доступны только с 1 октября.

Вице-премьер рассказал, что требуется сделать, чтобы купить тур с кэшбэком. В период с 21 по 28 августа выбрать на специальном портале мирпутешествий.рф интересующий тур или гостиницу и оплатить поездку картой "Мир". Сейчас к программе подключены более 700 туроператоров и более трех тысяч гостиниц, что, по словам Дмитрия Чернышенко, удовлетворит вкус любого путешественника.

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