Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз

Коронавирус обнаруживают у шести человек из 10 тысяч отдохнувших на курортах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

"Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, по российским курортам из 10 тысяч вернувшихся заболевших порядка шести человек", - заявила она.

Глава ведомства также привела данные, по которым ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом сегодня составляет 0,6 процента, и с конца марта, когда были введены жесткие ограничительные меры, он снизился почти в 50 раз.

Проводящиеся в регионах исследования на наличие коллективного иммунитета у населения показали, что доля людей с антителами к COVID-19 выше в таких регионах, как Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.

При всех позитивных данных Анна Попова призвала власти на местах строго придерживаться мер предосторожности. "Еще раз хочу попросить вас обратить внимание наших коллег в субъектах на необходимость четкого исполнения всех методических рекомендаций, учитывая еще и то, что мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона, продолжается спортивный сезон и состязания различных уровней в стране", - обратилась руководитель Роспотребнадзора к премьер-министру Михаилу Мишустину.