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10.08.2020 12:08
Рубрика: Власть

Правительство упростило получение пособий опекунами

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют опекуны, в частности для несовершеннолетних и людей с инвалидностью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой. Сейчас он сможет это сделать дистанционно", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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До конца года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в Единую государственную информационную систему социального обслуживания. "Банк данных будет содержать сведения и о гражданах, лишенных родительских прав. Это позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартир и совершении других юридически значимых действий", - заявил глава правительства.

В систему также внесут информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счет государства. "База данных будет единой для всех органов исполнительной власти, а главное - удобной в использовании. Это важный элемент "Социального казначейства", которое мы сейчас совместно создаем", - отметил Мишустин.

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