"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины", - заявил Диаб в телеобращении к народу. "Мы предприняли попытку создать рабочую команду для решения задач, но столкнулись с очень толстой и непробиваемой стеной", - отметил Диаб.

Взрыв в Бейруте стал лишь последней каплей в чаше недовольства ливанцев. Страна находится в экономическом кризисе, растет инфляция, валюта значительно ослабела. Технократический кабинет Диаба, сформированный после долгих переговоров в январе 2020 года, пытался исправить ситуацию, начал вести переговоры в МВФ о финансовой помощи, но не преуспел. После взрыва в порту Бейрута страна оказалась и вовсе на грани голода.

По стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют наказать виновных во взрыве. В ходе протестов активистам удавалось на некоторое время захватить правительственные здания. Перед таким напором кабинет не устоял. Сначала об отставке заявили несколько министров, теперь уходит весь кабинет.

Предыдущее правительство Саада Харири также ушло в отставку на фоне массовых протестов. В октябре 2019 года Харири оставил свой пост по требованию демонстрантов, вышедших на улицы из-за роста цен, продолжающегося экономического спада, высокого государственного долга и безработицы.