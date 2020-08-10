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10.08.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Текст: Татьяна Карабут
Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причем если в середине марта этого года россияне покупали в рознице и общепите алкоголя чуть больше, чем в прошлом году, то к середине апреля продажи резко снизились, потом понемногу начали восстанавливаться. Но к середине июля так и не достигли уровня прошлого года. При этом средняя цена на алкоголь с марта по июль в сравнении с тем же периодом прошлого года оказалась на 2% ниже.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Продажи алкоголя в рознице с марта по июль 2020 года упали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена на алкоголь с марта по июль 2020 года составила 203 рубля за бутылку (на 1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). В общепите падение было куда более серьезным - более чем в два раза. Цена немного выросла - на 3% до 255 рублей за бутылку.

Больше всего упало в продажах шампанское - на 30% (при почти такой же цене, что и в прошлом году). Крепкий алкоголь - водка, коньяк, настойки, ром, джин, виски, бренди, текила, абсент, бальзам, ликер, наливка - тоже не слишком вдохновлял россиян в эти пять месяцев. Его продажи снизились на 13%. При этом средняя цена выросла на 8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Меньше падали продажи пива (9%) и вина (7%). При этом пиво снизилось в цене на 4%, а цена на вино подросла на 8%.

Выросли только продажи сидра - на 7%. Цена на него упала на 9% - до 103 рублей за бутылку/банку в сравнении с прошлым годом.

В общем объеме продаж на крепкий алкоголь в марте-июле 2020 года пришлось 46%, пиво - 42%, вино - 10%, сидр - 2%. Почти такое же распределение наблюдалось и годом раньше.

Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных "Такском". Всего проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.

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