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10.08.2020 18:06
Рубрика: Экономика

Песок сквозь пальцы

Производство сахара в России может снизиться на четверть
Текст: Татьяна Карабут
В России начата уборка сахарной свеклы и начали работу сахарные заводы. Свеклы в этом сезоне посеяно почти на 20% меньше, чем в прошлом году. Уборка идет с отставанием. Однако эксперты этому рады: наконец-то удастся почти избежать перепроизводства, снизить объемы убыточного экспорта. Да и потребителям опасаться значительного повышения цен не стоит.
Несмотря на небольшой рост цен на сахар в рознице с июля, они остаются самыми низкими за последние два года. Фото: photoxpress Несмотря на небольшой рост цен на сахар в рознице с июля, они остаются самыми низкими за последние два года. Фото: photoxpress
Несмотря на небольшой рост цен на сахар в рознице с июля, они остаются самыми низкими за последние два года. Фото: photoxpress

По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, пока уборка идет только в Краснодарском крае, хотя годом раньше в это время свеклу убирали уже и в центре. На 9 августа сахарные заводы заготовили свеклы 252,7 тыс. тонн (768,8 тыс. тонн годом ранее), переработано 195 тыс. тонн (617,8 тыс. тонн в прошлом году), выработано сахара 19,1 тыс. тонн (71 тыс. тонн на ту же дату в 2019 году).

Фото: iStock
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По прогнозу Евгения Иванова, снижение производства сахара составит около 22% - с 7,8 млн тонн в прошлом году до 6,1 млн тонн в этом (при внутреннем потреблении около 6 млн тонн сахара в год). Переходящие запасы на конец прошлого сезона составили чуть менее 2 млн тонн.

Опасаться существенного подорожания сахара из-за снижения производства не нужно, заверяют эксперты. С середины июля действительно на фоне задержки с уборкой нового урожая и снижения площадей цены производителей на сахар начали повышаться, признают в Центре Агроаналитики при минсельхозе. В среднем по России цены производителей на сахар за месяц увеличились на 8,6%, до 27,6 тыс. рублей за тонну. Но это связано с восстановлением после падения в 2019 году, а текущий уровень цен все еще ниже уровня аналогичного периода прошлого года, отмечают эксперты Центра. При этом в магазинах цены на сахар остаются самыми низкими за последние два года. А с запуском сахарных заводов в новом сезоне цены снова будут снижаться, добавляет Евгений Иванов.

Экспорт сахара в новом сезоне сократится в три раза

"Пострадает" в новом сезоне разве что экспорт. Если в ушедшем сельхозгоду поставки за рубеж оцениваются почти в 1,4 млн тонн, то в новом он снизится в три раза - до 677 тыс. тонн, прогнозирует Евгений Иванов. И это будет для отечественных производителей тоже благом, учитывая крайне низкие цены на сахар на мировом рынке.

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