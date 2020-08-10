Пушков: У Германии нет пути для отступления в борьбе за "Северный поток-2"

С двухдневным рабочим визитом в Россию 11 августа прилетает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Как ожидается, одной из тем на его переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым станет проект "Северный поток-2", на который США оказывают беспрецедентное давление.

Ранее группа американских сенаторов во главе с республиканцем Тедом Крузом в ультимативной форме потребовала от немецкого портового города Засниц прекратить участие в строительстве газопровода. В ответ комитет по экономике и энергетике бундестага призвал правительство ФРГ к "решительному отпору". Специально для "РГ" ситуацию прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы "Постскриптум" Алексей Пушков:

- Ситуация беспрецедентная: никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера. Ко всему прочему мы наблюдаем и плохие личные отношения между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель. Не случайно Соединенные Штаты недавно приняли решение о выводе десяти с лишним тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ - частично они отправятся на родину, а частично будут перебазированы в Польшу и другие государства поближе к России. Это сигнал Германии, что Соединенные Штаты перестают воспринимать ее как своего главного партнера на европейском континенте. Защищая "Северный поток-2", Германия защищает, прежде всего, саму себя. И это делается не потому, что в Германии очень сильны пророссийские настроения. Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, "Северный поток-2" должен обеспечить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе. И, в-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл. Запас терпения перед лицом давления США в том, что касается "Северного потока-2", у Германии, судя по всему, закончился. И здесь встает вопрос: а что может Германия сделать в ответ? Я считаю, что она может нанести ущерб американским интересам своими санкциями, если серьезно этого захочет. Проблема в том, что в ФРГ очень сильно проамериканское лобби - по ряду вопросов оно даже сильнее тех групп, которые отстаивают, собственно, германские интересы. В данном случае мы видим столкновение между этими германскими интересами и евроатлантическими, американскими интересами в Европе.

Я думаю, Берлин не сдастся по двум причинам. Во-первых, как я уже отметил, отношения двух стран сильно испортились. И для немцев сейчас давать задний ход означало бы потерпеть унизительное поражение, которое будет воспринято в Евросоюзе как признак слабости Германии, претендующей на роль неформального лидера ЕС. И без того идут разговоры о том, что Меркель ослабла и теряет инициативу, которую перехватывает Макрон, и что с ее уходом Германия может вовсе утратить свое лидерство. Поэтому сейчас немцам как никогда важно продемонстрировать характер. Если они выбрали позицию поддержки "Северного потока-2", то должны ее придерживаться.

Вторая причина, помимо чисто экономической, состоит в том, что в ноябре предстоят президентские выборы в США. И я допускаю, что администрация Байдена в случае его победы иначе поставит вопрос об отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, включая Германию. Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут. А вот если дотянут до выборов в США, на которых с высокой степенью вероятности может победить соперник Трампа, тогда может возникнуть принципиально новая ситуация, когда будет пересматриваться вся совокупность отношений между Вашингтоном и Берлином. В случае своей победы Байден, который является большим сторонником атлантизма, попытается заделать те выбоины, которые администрация Трампа нанесла судну германо-американских отношений. И тогда у Германии есть шансы и сохранить "Северный поток-2", и в какой-то степени учесть интересы США, например, с точки зрения закупок американского сжиженного газа.

Полагаю, что приезд Мааса в Россию - это один из шагов на пути полугодичного маневра германской дипломатии, которой важной сохранить перспективы "Северного потока-2" и дождаться итогов ноябрьских выборов. Но этот визит также важен с точки зрения долгосрочных отношений и стратегических планов, особенно с учетом того, что ЕС находится в состоянии глубокого кризиса из-за выхода Британии, и у него, в общем, нет ясной внешней политики. По крайней мере, не очень понятно, в чем она состоит и каковы ее приоритеты. Евросоюз занимается в основном внутренними проблемами, он отсутствует в урегулировании крупнейших региональных кризисов. Роль ЕС не прослеживается ни на Ближнем Востоке, ни в иранской истории, ни в вопросах ядерной программы Северной Кореи. В украинском кризисе есть некоторое участие, но оно опосредованное - через Германию и Францию. С экономической точки зрения Евросоюз - это гигант, но с политической - карлик. И единственный серьезный резерв, который есть у ЕС в условиях плохих отношений с Соединенными Штатами, - это Россия. Китай - преимущественно экономический партнер европейцев, в политической сфере у них не так много точек взаимодействия. А вот Россия - естественный партнер Евросоюза, поскольку мы делим один континент. И те проблемы, которые важны для ЕС, важны и для нас, и наоборот. Взаимодействие с Россией расширяет возможности Германии, укрепляет ее роль как лидера ЕС. Те европейские страны, которые тяготеют к отношениям с Москвой, такие как Италия, Венгрия, Финляндия, Греция, Кипр, Франция, Испания, могут убедиться, что Германия способна вести диалог с таким важным центром силы, как Россия. На мой взгляд, это большой плюс для германской дипломатии. Тем самым Берлин доказывает, что не замыкается только на собственно европейском и американском измерениях своей внешней политики. А с учетом того, что в мире выстраивается новая конфигурация силовых полей, в Германии понимают, отказываться от диалога с Россией, это значит, укорачивать собственные руки.

"Российская газета" поздравляет нашего постоянного автора, сенатора, публициста и телеведущего Алексея Пушкова, в понедельник отмечающего 66-летие.