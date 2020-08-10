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Рубрика: Власть

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Владимир Путин обсудил с главой Роскомнадзора меры по защите данных россиян в интернете
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
На фоне цифровизации жизни на первый план выходит вопрос защиты персональных данных граждан в интернете. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскомнадзора Андреем Липовым в понедельник. Предлагается усилить защиту персональных данных от утечек, а также дать людям право удалять из Сети общедоступные данные о себе через суд.
Андрей Липов рассказал президен-ту о законодательных пробелах, которые не позволяют эффективно бороться с правонарушителями. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Андрей Липов рассказал президен-ту о законодательных пробелах, которые не позволяют эффективно бороться с правонарушителями. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Андрей Липов рассказал президен-ту о законодательных пробелах, которые не позволяют эффективно бороться с правонарушителями. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Начиная встречу, президент напомнил, что в России предпринимаются энергичные шаги по цифровизации экономики и "вообще жизни в целом". Он попросил собеседника остановиться на актуальном вопросе - защите данных россиян. Владимир Путин отметил, что законом предусмотрено девять составов административных правонарушений в этой сфере. "Как ваше ведомство выстраивает работу по этому направлению?" - спросил он Андрея Липова.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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В области обработки персональных данных россиян возникает достаточно большое количество проблем, заявил глава Роскомнадзора. "Жалоб много. За прошлый год рост - 20 процентов, 43 тысячи жалоб поступило от граждан", - доложил он. В России почти пять миллионов обработчиков персональных данных, в основном частники, уточнил Липов. По его словам, проблемы в этой сфере связаны в первую очередь с законодательными пробелами. Чтобы их решить - необходимо усилить наказание для нарушителей. "У нас самый большой штраф - 75 тысяч рублей за утечку персональных данных, вернее, за неправомерное их использование", - пояснил глава ведомства.

По его оценке, подобные санкции несоизмеримы с той выгодой, которую получают правонарушители. "И с ущербом для граждан", - заметил Путин. Его собеседник подтвердил и назвал еще один пробел - срок давности по таким делам очень маленький. "Мы бы хотели его увеличить до года, потому что иногда дела просто не успевают рассмотреть в суде", - акцентировал глава Роскомнадзора.

Следующее направление касается полномочий контрольного ведомства. Роскомнадзор, по словам его руководителя, не имеет законодательной возможности проверить всю цепочку, по которой утекают данные граждан. "Очень часто мы видим при проверке, что они передаются на обработку следующему обработчику и так далее, - пояснил Липов. - Здесь тоже хотелось бы улучшить ситуацию". Ведомству также необходимо разрешить проверять, насколько персональные данные правомерно обрабатываются. Над этим тоже следует подумать вместе с законодателями, считает он.

С 2012 года Роскомнадзор удалил 1,5 млн противоправных материалов из Сети

Еще одна инициатива касается общедоступных данных. В ведомстве вместе с законодателями хотели бы разработать механизм, который позволил бы человеку удалить информацию о себе через суд. В таком случае гражданин, пояснил глава Роскомнадзора, даст понять следующее: "Извините, эта информация о моем отдыхе... Даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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Глава ведомства уверен, что указанный механизм необходим, ведь "те люди, которые не заслужили такого отношения", должны иметь право убрать из интернета "информацию о себе, которая не является значимой".

Вместе с тем он не исключил риск, что появится слишком много решений судов по удалению информации о людях, "которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали". По словам главы Роскомнадзора, надо будет продумать такие моменты. "Здесь мы можем вместе с водой младенца выплеснуть", - добавил он.

То, что точно необходимо убирать из Сети, - это противоправная информация. С 2012 года Роскомнадзор удалил 1,5 млн противоправных материалов из Сети. Только в 2019 году сотрудники ведомства удалили 531 тыс. материалов экстремистских и террористических организаций, а также пропаганду суицида и наркотиков, детскую порнографию и т.п. Над этим трудятся около 800 сотрудников во всех регионах, рассказал Липов. А в перспективе Роскомнадзор намерен использовать нейросети для увеличения точности и охвата поиска.

Между тем

Владимир Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа для 60% населения страны. При этом вакцин осенью и зимой должно хватить для 75% россиян из группы риска. Также необходимо будет выделить средства на вакцинацию от коронавируса после госрегистрации соответствующих вакцин. Прививочную кампанию необходимо будет провести бесплатно и без очередей - это уже задача для региональных властей.

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