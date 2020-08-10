Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа для 60% населения страны. При этом вакцин должно хватить для 75% россиян из группы риска. Также необходимо будет выделить средства на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин.

Это и другие поручения глава государства дал по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, которое состоялось 29 июля.

Приоритетом для правительства, согласно поручению, также будет выделение средств на поставки в медицинские организации лекарств и медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Также это касается средств индивидуальной защиты и оборудования.

Правительству поручено проконтролировать в достаточном ли объеме производятся и поставляются на российский рынок лекарства, необходимых для инфекций осенью и зимой.

Первый доклад по этим поручениям кабмин должен представить до 1 октября, далее ежемесячно.

Ряд поручений также адресован региональному руководству. Прививочную кампанию от гриппа необходимо будет провести бесплатно и без очередей. То же касается и диспансеризации населения. Согласно поручению, необходимо будет утвердить соответствующие планы-графики и создать условия для дистанционной записи граждан. Путин также распорядился при необходимости доставить людей к месту проведения диспансеризации или вакцинации.

Регионы, кроме того, должны сформировать в аптечных и медицинских организациях запас лекарств, дезинфицирующих средств, медицинских изделий, включая маски. Доклад по данным вопросам должен быть представлен президенту до 30 августа, далее один раз в два месяца.

Региональные власти должны заняться и санитарно-гигиеническим просвещением населения, проводить разъяснительную работу, привлекая к ней СМИ и общественные организации. Доклад об этом должен быть представлен до 15 сентября и после этого каждый месяц.

Правительству вместе с региональными властями также надо будет обеспечить сохранение резерва специализированных коек для лечения больных COVID-19 в осенне-зимнем эпидемическом сезоне. При этом должна быть предусмотрена возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций. Важное условие - изолирование потоков больных с различными инфекциями. Доклад - до 25 сентября, далее - ежемесячно.

Еще одно поручение Путина касается расширения применения современных электронных технологий для дистанционного взаимодействия врача и пациента. Доложить надо также до 25 сентября.