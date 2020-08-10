Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с его победой на выборах президента Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, - говорится в телеграмме.

Российский лидер также надеется, что деятельность Лукашенко на президентском посту и впредь будет приводить к углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

- Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси, - подчеркнул Путин.

По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства по итогам воскресного голосования набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.