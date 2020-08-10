Новости

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса 08:10
В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов 07:54
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки 07:53
Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества 07:41
В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений 07:25
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет 07:19
Вильфанд: Жаркой погоды москвичам ждать не стоит 07:10
В Приморье объявлено о подходе тропического циклона "Джангми" 07:05
В России названы новые востребованные профессии 06:41
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа 06:10
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее 05:57
Трамп: Я не предлагал добавить свое лицо к мемориалу на горе Рашмор 05:39
Венесуэла еще на месяц продлит режим ЧС в стране 04:50
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы 04:49
Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану 04:36
Посольство РФ: Россияне смогут вылететь с Кипра 13 августа 04:25
Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:22
Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев 03:53
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей 03:45
За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства 03:13
Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море 03:11
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске 03:10
В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19 02:40
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России 02:37
Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные 02:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 07:53
Рубрика: Экономика

Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

Текст: Александр Проценко
На работников, трудящихся в удаленном режиме, могут распространить выплату северных надбавок. Данный вопрос обсуждает рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе. Депутатам нужно решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по месту работы удаленного специалиста.

Обсуждаемые поправки в главу 49.1 Трудового кодекса закрепляют три вида удаленной работы - постоянную, временную и комбинированную, а также закрепляют право работника на удаленке быть офлайн - то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.

Фото: iStock
Работодатели ищут способы, как оставить работу из дома навсегда

Проблема заключается в том, что по действующему законодательству надбавки положены работнику расположенного на Севере предприятия даже в том случае, если сам он находится совсем в другом месте, в том числе в теплых краях. Причем, если работа в шахтах или на опасных производствах маловозможна в удаленном формате, то для многих других специальностей такой вариант вполне реален. А северные надбавки составляют немалую долю заработка - они могут достигать 100% от заработной платы. Максимальную сумму выплачивают работающим на Чукотке, в отдельных районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах.

Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода.

"Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?" - говорит член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

Но эксперты отмечают, что компания легко может решить эту проблему, открыв в южном городе филиал - в этом случае его работники не будут "северянами".

Экономика Работа Занятость Власть Право Трудовое право Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз промышленников и предпринимателей Трудовое законодательство

Главное сегодня

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию