Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

На работников, трудящихся в удаленном режиме, могут распространить выплату северных надбавок. Данный вопрос обсуждает рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе. Депутатам нужно решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по месту работы удаленного специалиста.

Обсуждаемые поправки в главу 49.1 Трудового кодекса закрепляют три вида удаленной работы - постоянную, временную и комбинированную, а также закрепляют право работника на удаленке быть офлайн - то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.

Проблема заключается в том, что по действующему законодательству надбавки положены работнику расположенного на Севере предприятия даже в том случае, если сам он находится совсем в другом месте, в том числе в теплых краях. Причем, если работа в шахтах или на опасных производствах маловозможна в удаленном формате, то для многих других специальностей такой вариант вполне реален. А северные надбавки составляют немалую долю заработка - они могут достигать 100% от заработной платы. Максимальную сумму выплачивают работающим на Чукотке, в отдельных районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах.

Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода.

"Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?" - говорит член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

Но эксперты отмечают, что компания легко может решить эту проблему, открыв в южном городе филиал - в этом случае его работники не будут "северянами".