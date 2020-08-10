Росстат опубликовал доклад "Информация о социально-экономическом положении России" за январь-июнь 2020 г.

За первое полугодие 2020 г. родилось 562,5 тыс. чел. (за тот же период 2019 г. - 600,5 тыс.), умерли 783,8 тыс. чел. (2019 г. - 781,3 тыс.). Это, кстати, довольно странно, ведь если общая смертность выросла на 2500 чел., то "при участии COVID", по данным того же Росстата, за апрель-июнь умерли ок. 27 000 чел.! Как же так? Значит смертность от других болезней СОКРАТИЛАСЬ на десятки тысяч? В условиях стресса, сидения дома, общей резкой перегруженности здравоохранения сокращение "обычной смертности" выглядит парадоксально. Впрочем, это еще не самая загадочная "тайна COVID".

Итого, естественная убыль населения за первые полгода - 221,3 тыс. чел. (в 2019-м - 180,8 тыс.).

Если за первое полугодие 2019 г. баланс миграции в Россию из СНГ составил 115 000, из Дальнего зарубежья - 13 500 чел., то за тот же период 2020 г. превышение приезда в Россию над отъездом из СНГ сократилось до 38 000, а со странами Дальнего зарубежья баланс миграции вообще отрицательный: минус 500 чел.

Вероятно, столь резкий перепад связан с той же пандемией, но не только с ней. По странам картина еще выразительней. Так, баланс миграции с Арменией в январе - июне 2019 г.: на 16 000 чел. больше приехали в Россию, а в 2020 г. - на 4700 чел. больше уехали в Армению...

Как бы там ни было, если просто экстраполировать ситуацию первого полугодия на весь 2020 г., то отрицательный естественный прирост может составить порядка 443 000 чел. В действительности, как легко предположить, цифра может быть больше за счет снижения рождаемости. В самом деле: по понятным причинам COVID не мог влиять на цифры рождаемости в первые 6 месяцев 2020 г. и точно так же не может не повлиять во вторые полгода. Вероятно, влияние будет отрицательным: падение доходов, неопределенность завтрашнего дня, как правило, не способствуют решению завести детей. Это, кстати, и без статистики "на глазок" так: давно не помню такого малого числа беременных летом в Москве (и опять же - эта картинка все еще без COVID-эффекта). В общем, 450 000 чел. - естественная нижняя граница прогнозов естественной убыли населения за год.

Традиционная точка зрения всех религий - "плодитесь и размножайтесь"

Понятно, что демография одного года, вырванная из контекста, мало что значит. Посмотрим динамику. Естественная убыль началась в России, как и в других европейских республиках бывшего СССР, в 1990-е. Максимальное падение было в 2000 г. - 958 000 чел.! После этого по мере общего восстановительного роста экономики стала сокращаться смертность (особенно от внешних причин и у мужчин среднего возраста) и расти рождаемость. Соответственно, уменьшалась и естественная убыль. Процесс нескорый, но неуклонный. Так, в 2011-м убыль составила 129 000 чел., в 2012-м - 4000 чел., а с 2013 г. пошел естественный прирост. Он продолжался 3 года, 2013-2015 гг., составлял в среднем около 30 000 в год. С 2016 г. опять началась естественная убыль - сперва почти нулевая (2016 г. - минус 2000 чел.), но быстро нарастающая, в 2019-м - уже 317 000 чел. (Кстати, странно, что во второй половине года убыль была меньше, чем в первой: соответственно 180 000 и 133 000.) Как уже сказано, в этом году по всем данным "ускорение роста сокращения" населения продолжится.

Что касается общей численности населения России, то тут картина такая. Население РСФСР к моменту распада СССР - 148,3 млн чел. На 1 января 2014 г. (т.е. в границах РСФСР) население РФ - 143,7 млн чел. На 1 января 2015 г. - 146,3 млн. Понятно, решающую роль сыграло воссоединение Крыма с РФ. Но население России выросло на 2,6 млн, а в Крыму - ок. 1,9 млн. Откуда "взялись" еще 700 000 чел. - не вполне понятно. На 1 января 2020 г. в России постоянно живут 146,7 млн чел., чуть меньше, чем в 1991-м, а в "неизменных границах РСФСР" - ок. 144,7 - 145 млн., сокращение на 2%. Для сравнения: население Беларуси за эти же годы сократилось с 10,2 до 9,5 млн, т.е. на 7%, а Украины - с 52 до 42 млн, почти на 20%. Население Казахстана за те же годы выросло с 16,7 млн до 18,6 млн, почти на 12 %, а Узбекистана - с 20 до 34 млн, т.е. на 70 %!

Что касается прогнозов, то есть разные варианты ("низкий", "высокий", "средний"). Так по "низкому" прогнозу в 2035-м население РФ будет ок. 134,2 млн, по "высокому" - ок. 150 млн. Трудно сказать, какой более обоснован, но вот "высокий" прогноз ждет в 2021-м естественной убыли населения в 156 000, а "низкий" - убыли в 554 000. Если считать, что в этом году убыль, вероятно, будет порядка 450 000 чел., то получается, что "низкий" прогноз на 2021-й (и далее?) - более реалистичен.

Ну, а выводы?

Так это все ПЛОХО - или ХОРОШО?

Традиционная точка зрения всех религий - "плодитесь и размножайтесь". Аналогично в большинстве стран правительства и народы верят, что "чем больше - тем лучше". Больше людей - мощней Государство. Люди нужны, чтобы обрабатывать землю, создавать экономику и обслуживать ее, численность армии определяет ее силу.

Так обстояло дело тысячи лет. Но сейчас важнее не земельная, а интеллектуальная рента, стремительно меняется экономика - физический труд сжимается, Больших Войн нет, а в тех, что есть, не нужны Большие Батальоны... Меняются и семьи - три ребенка уже редкость. И что сегодня (а завтра?) "хорошо", что "плохо" - тоже нелегко понять.

Сейчас важнее не земельная, а интеллектуальная рента, стремительно меняется экономика - физический труд сжимается

100 лет назад Ленин по другому поводу написал статью "Лучше меньше - да лучше". Сегодня это самый важный Вопрос об ОПТИМАЛЬНОЙ МЕРЕ, соотношении числа людей и качества Цивилизации, который Человечество вынуждено решать "на ощупь"...