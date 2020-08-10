Белгородскому врачу дали пять лет за взятки и наркотики

В Старооскольском городском суде завершился процесс по делу о взятках, фигурантом которого стал психиатр-нарколог местного наркологического диспансера. Медика признали виновным во взяточничестве, служебном подлоге, мошенничестве с использованием служебного положения, а также незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, в суде доказано семь эпизодов получения взяток врачом - как через посредника, так и лично. Преступления медик совершал с февраля 2018 года по апрель 2019 года: как выяснилось в ходе следствия, врач не ставил на диспансерный учет тех, кто употреблял наркотики или алкоголь, помогал сняться с такого учета и за свои услуги получал суммы от 10 до 30 тысяч рублей.

В общей сложности, медику передали взяток на 132 тысячи. Помимо этого, во время обыска дома у подсудимого нашли наркотики и психотропные вещества.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в 100 тысяч рублей и лишил права занимать должности, которые предполагают выполнение организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работы в системе здравоохранения сроком на три года.