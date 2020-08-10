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10.08.2020 16:35
Рубрика: Экономика

Более 300 улиц в Москве очистили от проводов за последние пять лет

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Столичный проект "Чистое небо" позволил очистить от воздушных проводов более 300 улиц. В этом году в их число добавят еще с десяток улиц.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, проект стартовал в 2015 году в рамках программы "Моя улица". Тогда было принято решение убрать воздушные провода, которые зачастую портили вид города, и на благоустраиваемых улицах начали строить кабельную канализацию. На сегодняшний день работы уже вышли за пределы центра города, так кабели убрали на Ленинском и Ленинградском шоссе, на Ярославском шоссе, проспекте Мира и других магистралях.

- Воздушные провода убирают в кабельную канализацию - это кабельные колодцы и кабельные каналы. Там сосредоточены все провода, которые идут по городу, начиная от электричества, управления наружным освещением, проводов мобильных операторов - и заканчивая проводами интернет-провайдеров, - рассказали в пресс-службе.

Чтобы продлить срок службы и повысить надежность кабельных колодцев и каналов, их изготавливают из полимерных материалов.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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Всего с 2015 года в Москве построено более 650 км кабельной канализации. За этот период туда убрали около 850 км силовых и оптоволоконных кабельных линий питания.

К концу 2020 года планируется построить еще 16 км кабельной канализации, в том числе 294 колодца. На сегодняшний день работы завершены уже на 80%.

Напомним, что недавно на портале "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором москвичам предлагали оценить программу "Чистое небо". Большинство проголосовавших - 71% - считают, что благодаря проекту город стал выглядеть лучше.

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